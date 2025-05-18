Минсельхозпрод Беларуси опроверг катастрофу в сельском хозяйстве из-за майских заморозков

Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов опроверг в эфире телеканала «Беларусь 1» катастрофу в сельском хозяйстве из-за ситуации с посевами после майских заморозков.
— Большой катастрофы нет. Это обычная, наверное, ситуация, — пояснил глава госоргана, имя ввиду условия климата в Беларуси.
По словам Юрия Горлова, такие годы, с низкими температурами весной, бывают с определенной периодичностью.
— Но большой такой опасности нет. Это обычная, нормальная работа. Мы это понимаем и готовы к любым условиям погоды, — говорит Горлов.
О том, что будет предприниматься, министр также сказал:
— Да, определенные повреждения посевов есть. Но мы готовы часть посевов пересеять теми культурами, которые нам позволят, может быть, еще в какой-то степени дать больше урожая, чем планировали.
А заведующий отделом Института плодоводства Национальной академии наук Беларуси Сергей Ярмолич отметил в эфире «Беларусь 1», что подобных нынешним, 2025 года, частым заморозкам в Беларуси не наблюдалась «за последние 30 лет, даже, может, больше».
— Урожай по сравнению с предыдущим годом будет, конечно, меньше, но это пока что предварительные прогнозы. Все будет известно в начале июня, — сказал ученый.
Тем временем министр образования Андрей Иванец раскрыл детали запрета на мобильные телефоны в школах Беларуси.
А эксперт назвал Смолевичи и Фаниполь двумя самыми перспективными городами-спутниками Минска.
Еще синоптик Дмитрий Рябов предупредил про прохладный конец мая без летнего тепла в Беларуси.
Кроме того, мы рассказывали про райдеры и капризы звезд СССР в Минске: Хворостовский пел в заводском цеху, Козловский приехал с камердинером, «лебедь» Плисецкой «умер» трижды, а блинчики для Соловьяненко жарили под аплодисменты.