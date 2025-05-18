Ученых встревожили странные подземные толчки по всему миру, длившиеся 92 секунды

Приборы сейсмологов в течение девяти дней фиксировали странные подземные толчки по всей территории Земли, каждый из который длился 92 секунды.
По словам ученых, колебания земной коры были ощутимы и в дальних уголках планеты, в том числе на полюсах — в Арктике и Антарктике. Эксперты назвали загадочное явление «неопознанным сейсмическим объектом».
Специалисты обратили внимание на то, что толчки не были похожи на привычные землетрясения, так как происходили регулярно и с четким ритмом. По одной из версией, источником таинственных колебаний являются морские волны, которые с определенным тактом бьются о берег, передает журнал Seismological Research Letters.
Ученые из Стэнфордского университета также провели исследование и выяснили, что в будущем с высокой долей вероятности из-за движения тектонических плит Индия расколется пополам. Кроме того, американские исследователи провели комплексное исследование с применением передовых технологий и выяснили, что 28 крупнейших городов США постепенно тонут из-за продолжающейся промышленной добычи грунтовых вод.