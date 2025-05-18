Ученых встревожили странные подземные толчки по всему миру, длившиеся 92 секунды

Специалисты обратили внимание на то, что толчки не были похожи на привычные землетрясения, так как происходили регулярно и с четким ритмом. По одной из версией, источником таинственных колебаний являются морские волны, которые с определенным тактом бьются о берег, передает журнал Seismological Research Letters.