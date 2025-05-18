Иванец прокомментировал запрет на мобильные телефоны в школах

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Беларуси Андрей Иванец прокомментировал в эфире телеканала СТВ запрет на мобильные телефоны в школах, передает БЕЛТА.
Как сообщалось, с 1 сентября в школах Беларуси будет еще больше ограничено использование мобильных телефонов учащимися, что предусмотрено правилами безопасности организации образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования. В этом учебном году началась работа по упорядочиванию использования мобильных телефонов в учреждениях общего среднего образования. Были созданы необходимые комфортные условия для того, чтобы ребята могли сдавать телефоны в специально оборудованные для них места.
«Уже определяются соответствующие работники, которые будут отвечать за сохранность данных телефонов. Но здесь мы можем быть очень спокойными, потому что практически все школы нашей страны оснащены видеонаблюдением. Соответственно данные ячейки будут установлены возле камер видеонаблюдения», — рассказал Андрей Иванец.
Как было отмечено в эфире, такая мера в первую очередь поможет избежать мобильной зависимости у школьников. По наблюдениям педагогов, у детей наблюдается регресс коммуникативных навыков, дискомфорт при живом общении, зачастую страдает и учеба. Свои плюсы ограничения использования мобильных телефонов видят и медработники. -0-