Иванец прокомментировал запрет на мобильные телефоны в школах

Как сообщалось, с 1 сентября в школах Беларуси будет еще больше ограничено использование мобильных телефонов учащимися, что предусмотрено правилами безопасности организации образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования. В этом учебном году началась работа по упорядочиванию использования мобильных телефонов в учреждениях общего среднего образования. Были созданы необходимые комфортные условия для того, чтобы ребята могли сдавать телефоны в специально оборудованные для них места.