Ученый предупредил о приближении к населенным пунктам Беларуси лис, енотовидных собак и рептилий

Кроме того, мы рассказывали про райдеры и капризы звезд СССР в Минске: Хворостовский пел в заводском цеху, Козловский приехал с камердинером, «лебедь» Плисецкой «умер» трижды, а блинчики для Соловьяненко жарили под аплодисменты.