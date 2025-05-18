Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученый предупредил о приближении к населенным пунктам Беларуси лис, енотовидных собак и рептилий

Ученый предупредил о приближении к населенным пунктам Беларуси лис и рептилий.

Источник: Комсомольская правда

Заведующий лабораторией оптимизации экосистем Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук Беларуси Виктор Демянчик предупредил в эфире телеканала СТВ о приближении к населенным пунктам лис, енотовидных собак и рептилий.

Сухая погода, говорит Демянчик, негативно сказалась на растительности и животных до такой степени, что последние начинают в поисках воды отдаляться от постоянных мест обитания.

— Мы наблюдаем реальную засуху, которая привела к тому, что, например, крупные животные оказались в недостатке кормовой базы, — описал ситуацию ученый.

По его словам, ряд животных придвинулся к населенным пунктам. А их жителей вполне могут подстерегать неожиданные встречи.

— Следует ожидать лесных «пришельцев» — лис, енотовидных собак, рептилий, которые испытывают очень большой дефицит влаги, — сказал Виктор Демянчик.

В целом, по словам представителя НАН, сезон 2025 года «будет, конечно же, испытанием для нашей зональной природы».

Тем временем Минсельхозпрод Беларуси опроверг катастрофу в сельском хозяйстве из-за майских заморозков.

Также министр образования Андрей Иванец раскрыл детали запрета на мобильные телефоны в школах Беларуси.

А эксперт назвал Смолевичи и Фаниполь двумя самыми перспективными городами-спутниками Минска.

Еще синоптик Дмитрий Рябов предупредил про прохладный конец мая без летнего тепла в Беларуси.

Кроме того, мы рассказывали про райдеры и капризы звезд СССР в Минске: Хворостовский пел в заводском цеху, Козловский приехал с камердинером, «лебедь» Плисецкой «умер» трижды, а блинчики для Соловьяненко жарили под аплодисменты.