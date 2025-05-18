Ученый предупредил о приближении к населенным пунктам Беларуси лис, енотовидных собак и рептилий

Заведующий лабораторией оптимизации экосистем Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук Беларуси Виктор Демянчик предупредил в эфире телеканала СТВ о приближении к населенным пунктам лис, енотовидных собак и рептилий.
Сухая погода, говорит Демянчик, негативно сказалась на растительности и животных до такой степени, что последние начинают в поисках воды отдаляться от постоянных мест обитания.
— Мы наблюдаем реальную засуху, которая привела к тому, что, например, крупные животные оказались в недостатке кормовой базы, — описал ситуацию ученый.
По его словам, ряд животных придвинулся к населенным пунктам. А их жителей вполне могут подстерегать неожиданные встречи.
— Следует ожидать лесных «пришельцев» — лис, енотовидных собак, рептилий, которые испытывают очень большой дефицит влаги, — сказал Виктор Демянчик.
В целом, по словам представителя НАН, сезон 2025 года «будет, конечно же, испытанием для нашей зональной природы».
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