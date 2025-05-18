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NYT: У Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака

Джо Байден страдает от агрессивной формы рака предстательной железы.

Источник: Комсомольская правда

Бывший американский лидер Джо Байден оказался заложником болезни. Врачи выявили у экс-президента США агрессивную форму рака предстательной железы. Об этом оповестили в New York Times.

По данным газеты, печальное известие сообщил пресс-секретарь Джо Байдена. Диагноз поставили после обнаружения «небольшого узелка», требующего обследования. Семья Джо Байдена планирует прибегнуть к помощи личного врача.

«Хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, по-видимому, гормонально-чувствителен, что позволяет эффективно его лечить», — объяснил пресс-секретарь.