Нетаньяху: Израиль разрешит ввоз в сектор Газа «базового объема» продовольствия

Израильские власти допустят ограниченный ввоз продуктов питания — «базового объема» — в сектор Газа для предотвращения гуманитарного кризиса. Об этом проинформировала канцелярия премьер-министра государства Биньямина Нетаньяху.
«По рекомендации Армии обороны Израиля и в связи с оперативной необходимостью расширения интенсивных боевых действий для разгрома ХАМАС Израиль предоставит населению базовый объем продовольствия, чтобы не допустить возникновения кризиса с голодом в секторе Газа», — следует из текста заявления.
Ранее KP.RU писал, что израильские вооруженные силы (ЦАХАЛ) начали масштабные боевые действия на севере и юге сектора Газа под кодовым названием «Колесницы Гидеона». Уточняется, что подобные меры были предприняты с целью срыва подготовки противника и поддержки наземных операций.