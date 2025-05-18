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Нетаньяху: Израиль разрешит ввоз в сектор Газа «базового объема» продовольствия

Из-за угрозы голода, Израиль разрешит ввоз в сектор Газа «базового объема» продовольствия.

Источник: Комсомольская правда

Израильские власти допустят ограниченный ввоз продуктов питания — «базового объема» — в сектор Газа для предотвращения гуманитарного кризиса. Об этом проинформировала канцелярия премьер-министра государства Биньямина Нетаньяху.

«По рекомендации Армии обороны Израиля и в связи с оперативной необходимостью расширения интенсивных боевых действий для разгрома ХАМАС Израиль предоставит населению базовый объем продовольствия, чтобы не допустить возникновения кризиса с голодом в секторе Газа», — следует из текста заявления.

Ранее KP.RU писал, что израильские вооруженные силы (ЦАХАЛ) начали масштабные боевые действия на севере и юге сектора Газа под кодовым названием «Колесницы Гидеона». Уточняется, что подобные меры были предприняты с целью срыва подготовки противника и поддержки наземных операций.