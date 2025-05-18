Нетаньяху: Израиль разрешит ввоз в сектор Газа «базового объема» продовольствия

«По рекомендации Армии обороны Израиля и в связи с оперативной необходимостью расширения интенсивных боевых действий для разгрома ХАМАС Израиль предоставит населению базовый объем продовольствия, чтобы не допустить возникновения кризиса с голодом в секторе Газа», — следует из текста заявления.