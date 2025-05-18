У Джо Байдена диагностирована агрессивная форма рака простаты

У бывшего президента США Джо Байдена выявлена агрессивная форма рака предстательной железы. Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщает The New York Times со ссылкой на его представителя.
— Хотя это более агрессивная форма заболевания, рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет его эффективно лечить, — говорится в сообщении пресс-секретаря бывшего лидера.
В настоящее время Байден совместно с семьей консультируется с медиками по поводу возможных методов лечения.
Согласно заявлению пресс-секретаря, опухоль оценивается по шкале Глисона в 9 баллов (5 группа), при этом метастазы распространились на костную ткань, передает издание.
Еще 13 мая у Байдена в предстательной железе был выявлен небольшой узелок. Тогда в коротком заявлении уточнялось, что данная находка «требовала дальнейшего обследования».
Предположения о неспособности Байдена выполнять свои обязанности на посту главы государства появлялись еще во время его президентского срока. Так, в конце декабря 2024 года предприниматель Илон Маск обеспокоился состоянием здоровья политика и усомнился в том, что он вообще жив.