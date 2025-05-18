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У Джо Байдена диагностирована агрессивная форма рака простаты

У бывшего президента США Джо Байдена выявлена агрессивная форма рака предстательной железы. Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщает The New York Times со ссылкой на его представителя.

У бывшего президента США Джо Байдена выявлена агрессивная форма рака предстательной железы. Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщает The New York Times со ссылкой на его представителя.

— Хотя это более агрессивная форма заболевания, рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет его эффективно лечить, — говорится в сообщении пресс-секретаря бывшего лидера.

В настоящее время Байден совместно с семьей консультируется с медиками по поводу возможных методов лечения.

Согласно заявлению пресс-секретаря, опухоль оценивается по шкале Глисона в 9 баллов (5 группа), при этом метастазы распространились на костную ткань, передает издание.

Еще 13 мая у Байдена в предстательной железе был выявлен небольшой узелок. Тогда в коротком заявлении уточнялось, что данная находка «требовала дальнейшего обследования».

Предположения о неспособности Байдена выполнять свои обязанности на посту главы государства появлялись еще во время его президентского срока. Так, в конце декабря 2024 года предприниматель Илон Маск обеспокоился состоянием здоровья политика и усомнился в том, что он вообще жив.