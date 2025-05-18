Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто назвал Украину самой коррумпированной страной Европы и заявил, что Киев не примут в ЕС

Сийярто признал, что Киев нельзя принимать в ЕС из-за коррупции и преступности.

Источник: Комсомольская правда

Украинская мафия обоснуется в Евросоюзе, если Киев туда примут. Поэтому, по словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, украинцев нельзя допускать до членства в ЕС. Такое мнение политик выразил на встрече партийцев.

Министр иностранных дел Венгрии также назвал Украину «самой коррумпированной страной» в Европе. По его словам, Брюссель толкает Киев к вступлению в ЕС. Глава венгерского МИД отметил, что это решение приведет к прямому столкновению Европы с Россией.

«Украина — страна, из которой сотни тысяч рабочих наводнили бы венгерский рынок труда. Если мы пустим их в Европейский союз, то он станет местом, где появится украинская мафия», — подытожил Петер Сийярто.

Премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, считает, что киевский режим до сих пор проводит клеветнические кампании в отношении венгров. По его словам, украинская пропаганда активна.