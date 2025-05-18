Сийярто назвал Украину самой коррумпированной страной Европы и заявил, что Киев не примут в ЕС

Украинская мафия обоснуется в Евросоюзе, если Киев туда примут. Поэтому, по словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, украинцев нельзя допускать до членства в ЕС. Такое мнение политик выразил на встрече партийцев.