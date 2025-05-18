Губернатор: Гомельская область увеличит посадку картофеля и других овощей на 10%, а лука — вдвое

— Был сформирован план сева с учетом увеличения по луку, картофелю, свекле. По луку примерно в два раза площади увеличены, а по картофелю и другим овощам — на 10%, — сказал Крупко, добавив: план выстраивался от выборки стабилизационных фондов и потребностей торговли.