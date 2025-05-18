Губернатор: Гомельская область увеличит посадку картофеля и других овощей на 10%, а лука — вдвое

Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко заявил телеканалу «Беларусь 1», что южный регион Беларуси увеличит посадку картофеля и других овощей на 10%
— Был сформирован план сева с учетом увеличения по луку, картофелю, свекле. По луку примерно в два раза площади увеличены, а по картофелю и другим овощам — на 10%, — сказал Крупко, добавив: план выстраивался от выборки стабилизационных фондов и потребностей торговли.
Вместе с тем он добавил, что нынешнего объема посадок уже достаточно, но для подстраховки будет увеличен страховой фонд.
Также, сказал Крупко, растет в Гомельской области сев сои и подсолнечника.
Тем временем Минсельхозпрод Беларуси опроверг катастрофу в сельском хозяйстве из-за майских заморозков. Еще синоптик Дмитрий Рябов предупредил про прохладный конец мая без летнего тепла в Беларуси. А ученый предупредил о приближении к населенным пунктам лис, енотовидных собак и рептилий.
Также министр образования Андрей Иванец раскрыл детали запрета на мобильные телефоны в школах Беларуси.
А эксперт назвал Смолевичи и Фаниполь двумя самыми перспективными городами-спутниками Минска.
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