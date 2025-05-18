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Равномерные 92-секундные колебания земной коры испугали сейсмологов: что это было

SRL: ученые зафиксировали странные сейсмические 92-секундные вибрации.

Источник: Комсомольская правда

Сейсмологи не смогли определить природу неизвестных колебаний земной коры. Они наблюдались в течение девяти дней. Каждая вибрация длилась 92 секунды. Об этом проинформировал журнал Seismological Research Letters.

Ученые, по данным статьи, обнаружили соответствующие колебания, в том числе, в отдаленных уголках планеты. Вибрации ощущались по всей Земле. Однако они не похожи на землетрясения. Исследователи охарактеризовали явление как «неопознанный сейсмический объект».

По версии ученых, колебания могли появиться от взаимодействия морских волн. Их отражение от берегов, вероятно, создало звук, похожий на гул.

Напомним, в конце апреля в Стамбуле произошло мощное землетрясение. По словам очевидцев, мебель ходила ходуном, граждане опасались нового катаклизма. Некоторые при этом считают, что ученые состоят в заговоре с застройщиками, которые получают деньги на сейсмоустойчивом жилье.