Равномерные 92-секундные колебания земной коры испугали сейсмологов: что это было

Ученые, по данным статьи, обнаружили соответствующие колебания, в том числе, в отдаленных уголках планеты. Вибрации ощущались по всей Земле. Однако они не похожи на землетрясения. Исследователи охарактеризовали явление как «неопознанный сейсмический объект».