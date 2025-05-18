Сооснователь Telegram Павел Дуров сделал заявление: весной 2025 года глава разведки Франции (DGSE) Николя Лернер пытался добиться молчания консервативных румынских каналов в предвыборный период, однако получил отказ.
«Этой весной на выставке Salon des Batailles в отеле Hotel de Crillon Николя Лернер, глава французской разведки, попросил меня заставить замолчать румынских консерваторов в преддверии выборов. Я отказался», — написал он на своей странице в Х.
Как ранее информировал Дуров, мессенджер отказался ограничивать доступ к консервативным румынским каналам перед выборами, несмотря на обращение официальных лиц из Западной Европы.
Накануне сооснователь Telegram констатировал двойные стандарты Запада: под предлогом «защиты демократии» осуществляется ее фактическое разрушение, а под видом «борьбы с вмешательством в выборы» показывается прямое вмешательство в них.