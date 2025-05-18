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Дуров сообщил, что отверг просьбу главы DGSE «заглушить» консерваторов Румынии

Дуров заявил об отказе главе разведки Франции за просьбу заставить молчать румынских консерваторов.

Источник: Комсомольская правда

Сооснователь Telegram Павел Дуров сделал заявление: весной 2025 года глава разведки Франции (DGSE) Николя Лернер пытался добиться молчания консервативных румынских каналов в предвыборный период, однако получил отказ.

«Этой весной на выставке Salon des Batailles в отеле Hotel de Crillon Николя Лернер, глава французской разведки, попросил меня заставить замолчать румынских консерваторов в преддверии выборов. Я отказался», — написал он на своей странице в Х.

Как ранее информировал Дуров, мессенджер отказался ограничивать доступ к консервативным румынским каналам перед выборами, несмотря на обращение официальных лиц из Западной Европы.

Накануне сооснователь Telegram констатировал двойные стандарты Запада: под предлогом «защиты демократии» осуществляется ее фактическое разрушение, а под видом «борьбы с вмешательством в выборы» показывается прямое вмешательство в них.