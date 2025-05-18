«Зенит» установил рекорд РПЛ по сухим выездным победам

9 марта в ходе матча 20-го тура Российской премьер-лиги сезона 2024/2025 против самарских «Крыльев Советов» Артем Дзюба забил свой пятый гол в текущем сезоне и 234-й в своей карьере, установив новый рекорд в российском футболе — предыдущий также поставил Александр Кержаков. В этом сезоне Дзюба провел 13 матчей за «Акрон» и отметился пятью голами и тремя ассистами.