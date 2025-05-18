«Зенит» установил рекорд РПЛ по сухим выездным победам

Петербургский «Зенит» побил рекорд Российской премьер-лиги по числу сухих побед на выезде за один сезон. Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщает Opta Sports.
В 29-м туре чемпионата-2024/2025 сине-бело-голубые на чужом поле одолели «Ростов» со счетом 1:0. Этот успех стал девятым сухим выездным матчем команды в текущем сезоне.
Ранее рекорд принадлежал московскому ЦСКА, который по восемь раз завершал выездные игры без пропущенных голов в сезонах 2002 и 2017 годов, передает Telegram-канал.
В ответном матче финала пути Российской премьер-лиги Кубка России по футболу ПФК ЦСКА 14 мая обыграл петербургский «Зенит» в серии пенальти после первого тайма. Команда одержала победу со счетом 2:0 (4:3 пенальти) и таким образом вышла в суперфинал турнира.
9 марта в ходе матча 20-го тура Российской премьер-лиги сезона 2024/2025 против самарских «Крыльев Советов» Артем Дзюба забил свой пятый гол в текущем сезоне и 234-й в своей карьере, установив новый рекорд в российском футболе — предыдущий также поставил Александр Кержаков. В этом сезоне Дзюба провел 13 матчей за «Акрон» и отметился пятью голами и тремя ассистами.