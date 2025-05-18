Дуров: власти одной из стран ЕС хотят заблокировать румынских консерваторов

Основатель Telegram Павел Дуров обвинил Францию в попытке повлиять на выборы в Румынии. По его словам, Париж просил его блокировать каналы и посты румынских консерваторов. Дуров подчеркнул, что не стал выполнять просьбу, и добавил, что Telegram не блокировал протестующих ни в России, ни Белоруссии, ни в Иране, поэтому «не будет делать этого и в Европе». Французский МИД назвал слова миллиардера фейком и обвинил его в попытке отвлечь внимание от «реальных вмешательств» в избирательный процесс.