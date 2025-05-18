Минобразования Беларуси: почти 50% выпускников девятых классов не идут в десятый класс

Замначальника главного управления профессионального образования — начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Беларуси Александра Петрова сказала БелТА, что почти 50% выпускников девятых классов не идут в десятый класс, а выбирает колледжи профессионально-технического и среднего специального образования.
По словам Петровой, это эффект работы на имидж рабочих профессий и привлечения молодежи в колледжи.
— Здесь, конечно, большую роль играет и то, что поступление у нас на этот уровень осуществляется на основе документов об образовании: свидетельства об общем базовом образовании либо аттестата об общем среднем за исключением творческих специальностей. В последнем случае вступительные испытания необходимы, — сказала спикер.
Добавила Петрова и возможность увеличивать цифру приема по востребованным экономикой специальностям на уровне профтехобразования по ходу приемной кампании.
— Если есть дополнительные заявки на востребованную специальность, то прием учреждения могут увеличивать до 22 августа. Безусловно, это дает свой результат последние три года, — отметила представитель Минобразования.
А говоря о росте цифр поступления, Александра Петрова указала: в 2025-м планируется прием 28 тысяч человек на уровне профтехобразования и порядка 39 тысяч (из которых 30 тысяч — бюджет) на уровне среднего специального образования.
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