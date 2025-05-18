Минобразования Беларуси: почти 50% выпускников девятых классов не идут в десятый класс

— Здесь, конечно, большую роль играет и то, что поступление у нас на этот уровень осуществляется на основе документов об образовании: свидетельства об общем базовом образовании либо аттестата об общем среднем за исключением творческих специальностей. В последнем случае вступительные испытания необходимы, — сказала спикер.