Лисы, рептилии. Нашествия каких лесных «пришельцев» можно ожидать из-за засухи, рассказал ученый

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси из-за засухи следует ожидать нашествия лесных «пришельцев». Об этом сообщил в эфире телеканала СТВ заведующий лабораторией оптимизации экосистем Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик, передает БЕЛТА.
Как было отмечено в эфире, летняя засуха, сухая осень, бесснежная зима и скромная на осадки весна привели к обмелению рек, водоемов. Ученые, которые наблюдают за поведением той же Припяти на протяжении десятилетий, не припомнят и года, чтобы своенравная река хоть раз оставалась в своих границах.
«Мы наблюдаем реальную засуху. Засуха привела к тому, что, например, крупные животные оказались в недостатке кормовой базы. Поэтому они придвинулись к населенным пунктам. Следует ожидать лесных “пришельцев”. Например, лис, енотовидных собак, рептилий, которые испытывают очень большой дефицит влаги. Поэтому этот сезон будет, конечно же, испытанием для нашей зональной природы», — отметил заведующий лабораторией оптимизации экосистем Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик.
В эфире добавили: при сохранении сухой погоды уровни воды в реках достигнут минимальных отметок за все время гидрометеорологических наблюдений. И сегодня местные власти разрабатывают новые подходы к управлению водными ресурсами, не ограничиваясь мелиорацией.
«Наиболее правильным видится управление ресурсами малых рек, которые на сегодня могут использоваться для целей накопления влаги и последующего ее использования в засушливый период. Точно так же не нужно забывать об управлении пойменными землями», — подчеркнул заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Игорь Брилевич. -0-