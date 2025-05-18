Лисы, рептилии. Нашествия каких лесных «пришельцев» можно ожидать из-за засухи, рассказал ученый

Как было отмечено в эфире, летняя засуха, сухая осень, бесснежная зима и скромная на осадки весна привели к обмелению рек, водоемов. Ученые, которые наблюдают за поведением той же Припяти на протяжении десятилетий, не припомнят и года, чтобы своенравная река хоть раз оставалась в своих границах.