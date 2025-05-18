Глава ЕК фон дер Ляйен: Следующая неделя сыграет решающую роль в переговорах

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. В ходе беседы она предположила, что грядущая неделя станет решающей для будущего Украины, цитирует издание La Repubblica.
Так, по мнению главы ЕК, следующий раунд переговоров Москвы и Киева может привести к чему-то значительному. Она также подчеркнула роль Соединенных Штатов в этом вопросе.
«Нас объединяет то, что мы (Европа и США) хотим справедливого и прочного мира для Украины. Мы знаем, насколько США хотят прекращения конфликта, и я благодарю вас за это», — обратилась к Джей Ди Вэнсу Урсула фон дер Ляйен.
Заявляя о желании урегулировать конфликт на Украине, Евросоюз сообщил о работе над новыми антироссийскими санкциями. По мнению главы ЕК, это позволит оказать давление на Москву.