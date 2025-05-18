Глава ЕК фон дер Ляйен: Следующая неделя сыграет решающую роль в переговорах

«Нас объединяет то, что мы (Европа и США) хотим справедливого и прочного мира для Украины. Мы знаем, насколько США хотят прекращения конфликта, и я благодарю вас за это», — обратилась к Джей Ди Вэнсу Урсула фон дер Ляйен.