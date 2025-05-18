Начальник ТЦК в Харькове уволен после гибели военнообязанного

Как сообщили в воскресенье представители харьковской полиции, проводится проверка по факту гибели призывника, предположительно выпрыгнувшего из окна третьего этажа здания военкомата. В то же время, по данным «Страна», знакомые умершего утверждают, что к смерти привели побои, нанесенные работниками военного комиссариата.