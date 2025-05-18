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Начальник ТЦК в Харькове уволен после гибели военнообязанного

Начальника ТЦК в Харькове отстранили от обязанностей после гибели мужчины.

Источник: Комсомольская правда

В Харьковской области снят с должности руководитель ТЦК (аналог военкоматов) в связи со смертью военнообязанного на вверенной ему территории. Командование ВСУ «Восток» подтвердило начало служебной проверки, сообщает РИА Новости.

Как сообщили в воскресенье представители харьковской полиции, проводится проверка по факту гибели призывника, предположительно выпрыгнувшего из окна третьего этажа здания военкомата. В то же время, по данным «Страна», знакомые умершего утверждают, что к смерти привели побои, нанесенные работниками военного комиссариата.

«Командующим войсками оперативного командования “Восток” назначено служебное расследование относительно действий военнослужащих во время трагического случая, — написало командование в соцсети Facebook*.

Накануне KP.RU писал о рассказе пленного украинца об отправке в ВСУ берущих взятки сотрудников ТЦК.

* — Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.