Начальник ТЦК в Харькове уволен после гибели военнообязанного

В Харьковской области снят с должности руководитель ТЦК (аналог военкоматов) в связи со смертью военнообязанного на вверенной ему территории. Командование ВСУ «Восток» подтвердило начало служебной проверки, сообщает РИА Новости.
Как сообщили в воскресенье представители харьковской полиции, проводится проверка по факту гибели призывника, предположительно выпрыгнувшего из окна третьего этажа здания военкомата. В то же время, по данным «Страна», знакомые умершего утверждают, что к смерти привели побои, нанесенные работниками военного комиссариата.
«Командующим войсками оперативного командования “Восток” назначено служебное расследование относительно действий военнослужащих во время трагического случая, — написало командование в соцсети Facebook*.
Накануне KP.RU писал о рассказе пленного украинца об отправке в ВСУ берущих взятки сотрудников ТЦК.
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