Что можно и нельзя делать в день Иова Горошника 19 мая на Огуречник

Православная церковь 19 мая вспоминает святого Иова Многострадального. В народе празднуют день Иова Горошника. Существует еще одно название — Огуречник. Все из-за того, что было принято высаживать огурцы и горох.
Что нельзя делать 19 мая.
Нельзя топтаться по росе по причине того, что она обладает целительной силой. Запрещено 19 мая делать предложения, касающиеся работы. Не следует ругаться с близкими людьми. Предки верили, что скандал может спровоцировать неприятности в семье.
Что можно делать 19 мая.
По традиции, высаживали горох, огурцы, тыкву, бобовые. Кроме того, было принято готовить блюда из гороха. А еще 19 мая ходили по росе, так как она обладала целительной силой.
Согласно приметам, большие пузыри на лужах предвещают непогоду. Солнечная погода указывает на то, что лето окажется жарким.
Кстати, Минобразования Беларуси заявило про обязательные учебно-полевые сборы школьников.
Тем временем вице-премьер Караник заявил про возможность получения справок без обращения в поликлинику.
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