Календарь на 19 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

О жизни праведника рассказано в Книге Иова, являющейся частью Ветхого Завета. В возрасте 78 лет Иов лишился детей, здоровья и имущества. Тем не менее он остался верен Богу. Его близкие решили, будто старик навлек божий гнев своими грехами, однако Иов остался непреклонен — он настаивал на своей непогрешимости и объяснял всем, что страдания посланы ему по неведомому божьему промыслу. Наконец, Бог прекратил страдания Иова и не только возвратил ему прежнее благосостояние, но и удвоил его. Иов Многострадальный стал символом надежды для тех, кто проходит через испытания.