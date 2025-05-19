Платья, деньги, два ствола: на премьере в Москве раздали купюры, в Каннах — овации

Еще одну большую премьеру тем временем принимал кинотеатр «Октябрь». Там состоялся закрытый показ фильма-концерта «Жванецкий», посвященного творчеству сатирика. Создатели поставили перед собой задачу вдохнуть новую жизнь в произведения Михаила Михайловича, доверив это талантливым артистам. На экране — монологи Жванецкого в исполнении звезд кино и театра, их откровения о писателе и кадры, снятые в его доме. Одним из героев проекта стал Глеб Калюжный, который появился на красной ковровой дорожке премьеры, чтобы лично презентовать фильм. Это редкий выход актера в свет после того, как в марте против него было возбуждено дело об уклонении от воинской службы. Теперь же появилась информация, что в армию он уйдет 27 мая.