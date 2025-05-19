Платья, деньги, два ствола: на премьере в Москве раздали купюры, в Каннах — овации

Минувшая неделя в светской повестке была за звездами кино. После двухнедельного затишья во время майских праздников в Москве состоялось несколько громких премьер — роуд-муви «Туда», до этого презентованного в рамках конкурса ММКФ, фильма-концерта «Жванецкий», собравшего крепкий звездный каст, сериала с Максимом Матвеевым «Чужие деньги». С размахом следом прошла церемония вручения XII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), тем временем часть героев местной звездной хроники отметилась в Каннах. «Известия» — о светских событиях и закрытых мероприятиях минувшей недели.
Куценко и Матвеев попали на деньги.
Старт светским мероприятиям на прошлой неделе дали бодро: в понедельник, 12 мая, в столице одновременно прошло несколько звездных премьер. Кинотеатр «Художественный» на один вечер стал порталом в мир подпольного криптобизнеса. За атмосферу отвечали фотозоны в виде офиса с разбросанными пачками налички, шоколадные монетки вместо обычных фуршетных закусок и приглашения на сеанс в виде купюр с изображениями Максима Матвеева и Гоши Куценко — все в тему сюжета премьерного сериала.
«Чужие деньги» — криминальная драма по сценарию Сергея Минаева и Дмитрия Минаева. Провинциал-неудачник Юра Афанасьев неожиданно попадает в мир больших денег и преступных махинаций из-за поразительной внешней схожести с главой криптомафии Алексеем Вороновым. Во время стычки с плохими парнями тот получает пулю в голову, а охрана спасает не его, а Юру, приняв за своего босса. Теперь парню придется возглавить нелегальный бизнес. В роли обоих — Максим Матвеев.
Глеб Калюжный презентовал фильм «Жванецкий».
Фото: пресс-служба кинокомпании «Вселенная кино’Глеб Калюжный, Илья Соболев и Людмила Артемьева.
Еще одну большую премьеру тем временем принимал кинотеатр «Октябрь». Там состоялся закрытый показ фильма-концерта «Жванецкий», посвященного творчеству сатирика. Создатели поставили перед собой задачу вдохнуть новую жизнь в произведения Михаила Михайловича, доверив это талантливым артистам. На экране — монологи Жванецкого в исполнении звезд кино и театра, их откровения о писателе и кадры, снятые в его доме. Одним из героев проекта стал Глеб Калюжный, который появился на красной ковровой дорожке премьеры, чтобы лично презентовать фильм. Это редкий выход актера в свет после того, как в марте против него было возбуждено дело об уклонении от воинской службы. Теперь же появилась информация, что в армию он уйдет 27 мая.
Светская премьера «Туда» с Ириной Старшенбаум и Петром Федоровым.
Фото: пресс-служба НМГ КинопрокатИрина Старшенбаум и Петр Федоров.
На следующий день, во вторник 13 мая, эстафету принял «Синема Парк Мосфильм». Там состоялась долгожданная премьера романтического роуд-муви с Петром Федоровым и Ириной Старшенбаум «Туда». Дело в том, что это не первый показ фильма, до этого он участвовал в конкурсе «Русские премьеры» 47-го Московского международного кинофестиваля, и наконец добрался до кинопроката. Что будет, если запереть в одной машине мрачного водителя-интроверта и полную оптимизма и жаждущую общения и приключений актрису, решившую отправиться в путешествие на обычном такси из Москвы в Уфу, первыми узнали звездные гости закрытого показа, среди которых помимо исполнителей главных ролей были актрисы Александра Ревенко, Алена Долголенко, певец Влад Соболев (Nemiga) и другие.
«Сто лет тому вперед», «ГДР» и другие лауреаты XII Премии АПКиТ.
Самой яркой точкой притяжения актеров, режиссеров и всех причастных в календаре прошлой недели стала XII Премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения, которая собрала весь свет индустрии и даже неожиданных гостей. Еще до начала церемонии СМИ облетела новость, тут же подтвержденная многочисленными кадрами, что из США на мероприятие прибыл Александр Цекало с женой Дариной Эрвин. Прибыл не зря: сериал «Трасса», одним из продюсеров которого стал Цекало, получил призы в номинациях «Лучший онлайн-сериал», «Лучшая сценарная работа», «Лучшая операторская работа»).
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей ЛантюховДарина Эрвин и Александр Цекало.
А среди полнометражных игровых фильмов победу одержала картина «Сто лет тому вперед». Из зала болели Александр Петров, сыгравший Весельчака У, и продюсеры Михаил Врубель и Александр Андрющенко. Приз за «Лучшую работу художника-постановщика» получил Сергей Иванов — за «ГДР». Кроме того, Национальная Медиа Группа была награждена специальным призом «За вклад в развитие социально значимого контента».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей ЛантюховАлександр Петров с женой ВикториейЗвезды Каннского кинофестиваля.
Праздник кино в эти дни стартовал и на Лазурном Берегу. С 13 по 24 мая там проходит Каннский кинофестиваль, куда отправились главные лица и почитатели этого искусства, в том числе и российские звезды, а также корреспонденты «Известий», которые побывали на красной ковровой дорожке открытия. Сюрпризом для тех, кому предстояло на нее выйти, стало неожиданное, всего за день до церемонии, решение организаторов запретить «голые» платья, которым отдавали предпочтение в прошлые годы супермодели, наряды с пышными длинными шлейфами, мешающими движению других гостей, и кроссовки.
Лишней наготы публика избежать сумела. Со вторым условием справились не все. Модель Хайди Клум, возможно, не прочитала о новом дресс-коде или не успела найти в столь сжатые сроки альтернативный образ. Другое дело — ее коллеги по цеху. Ирина Шейк надела изящный наряд с пышной юбкой и открытыми плечами, Белла Хадид — элегантное платье с разрезом до бедра.
Гостями 78-го Каннского кинофестиваля стали и наши соотечественники. В их числе — основатели Модного дома YANINA Couture Юлия и Дарья Янины, телеведущая Екатерина Мцитуридзе, а также актриса Александра Киселева, которая дебютировала на дорожке смотра.
Главными же героями вечера стали звезды мирового кино. Среди тех, кто появился на ковровой дорожке, были председатель жюри фестиваля французская актриса Жюльет Бинош, звезда «Наследников» Джереми Стронг, триумфатор прошлого года Шон Бейкер, взявший «Золотую пальмовую ветвь» за «Анору», и многие другие. Ярче всех сиял Роберт Де Ниро, которому были посвящены самые громкие овации. Леонардо Ди Каприо вручил актеру почетную «Золотую пальмовую ветвь».
Первая неделя подарила публике несколько громких премьер, которые поддержали своим присутствием их главные звезды: «Миссия невыполнима: Финальная расплата» с Томом Крузом и «Эддингтон» Ари Астера с Хоакином Фениксом, Педро Паскалем, Люком Граймсом, Остином Батлером и Эммой Стоун. Последнюю прямо на красной ковровой дорожке атаковала пчела, но коллеги по фильму отважно встали на защиту актрисы и прогнали навязчивое насекомое.
Фото: REUTERS/Sarah MeyssonnierЛеонардо Ди Каприо вручает пальмовую ветвь Роберту Де Ниро.