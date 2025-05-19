Перед расцветом: Ричард Линклейтер представил «Новую волну» в Каннах

В редакции положение следующее: Клод Шаброль, Луи Маль и Франсуа Трюффо уже сняли свои картины. При этом самый амбициозный критик Годар до сих пор еще не выпустил никакого шедевра, он нервничает, ведь ему скоро 30, а он всё еще не великий режиссер. Поэтому он спешит принять предложение друга продюсера снять криминальный фильм по сценарию Трюффо. «На последнем дыхании». Тот самый, который поделит весь кинематограф на «до» и «после», станет важнейшей вехой в истории киноискусства. Но сначала надо хотя бы начать съемки, а у Годара есть только очень примерное представление о том, что должно получиться, и уверенность, что надо снимать такое кино, которого раньше никогда не было.