Народный календарь. Чего нельзя делать с землей и травой 22 мая

Также с наступлением Николы начинает хорошо расти трава. Для крестьян это было очень важным, так как появлялась возможность перевести лошадей и скот на подножный корм, да и свою пищу значительно обогатить зеленью. В былые времена особо уважительно относились к земле, готовой к росту травы. Поэтому запрещалось бить землю и траву палкой.