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Народный календарь. Чего нельзя делать с землей и травой 22 мая

22 мая православные чтут память Николая Чудотворца. С этого дня на Руси открывался купальный сезон. Считается, что тот, окунется в воду первым, не будет болеть в течение всего года.

22 мая православные чтут память Николая Чудотворца. С этого дня на Руси открывался купальный сезон. Считается, что тот, окунется в воду первым, не будет болеть в течение всего года.

Также с наступлением Николы начинает хорошо расти трава. Для крестьян это было очень важным, так как появлялась возможность перевести лошадей и скот на подножный корм, да и свою пищу значительно обогатить зеленью. В былые времена особо уважительно относились к земле, готовой к росту травы. Поэтому запрещалось бить землю и траву палкой.

В старину на Николу Вешнего существовала поговорка: «Святой Егорий запасает коров, Никола — коней». Это означает, что с Юрьева дня, 6 мая, появляется первая трава и начинается выпас коров, а с Николина дня — выпас лошадей. Николай считается покровителем коней, поэтому в эту дату заказывали молебен с водосвятием, чтобы подарить лошадям здоровье и защитить их от диких зверей.

Приметы погоды:

Дождь на Николин день — урожай будет хорошим.

Лягушки заквакали — овес хорошо уродится.

Зацвела ольха — нужно гречиху посеять.

Утром много росы — год будет урожайным.

Именины отмечают: Дмитрий, Николай, Акулина, Иосиф, Гавриил, Василий.