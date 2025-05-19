Народный календарь. Чего нельзя делать с землей и травой 22 мая

22 мая православные чтут память Николая Чудотворца. С этого дня на Руси открывался купальный сезон. Считается, что тот, окунется в воду первым, не будет болеть в течение всего года.
Также с наступлением Николы начинает хорошо расти трава. Для крестьян это было очень важным, так как появлялась возможность перевести лошадей и скот на подножный корм, да и свою пищу значительно обогатить зеленью. В былые времена особо уважительно относились к земле, готовой к росту травы. Поэтому запрещалось бить землю и траву палкой.
В старину на Николу Вешнего существовала поговорка: «Святой Егорий запасает коров, Никола — коней». Это означает, что с Юрьева дня, 6 мая, появляется первая трава и начинается выпас коров, а с Николина дня — выпас лошадей. Николай считается покровителем коней, поэтому в эту дату заказывали молебен с водосвятием, чтобы подарить лошадям здоровье и защитить их от диких зверей.
Приметы погоды:
Дождь на Николин день — урожай будет хорошим.
Лягушки заквакали — овес хорошо уродится.
Зацвела ольха — нужно гречиху посеять.
Утром много росы — год будет урожайным.
Именины отмечают: Дмитрий, Николай, Акулина, Иосиф, Гавриил, Василий.