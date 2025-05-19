День кубика Рубика и День пищевой революции: какие праздники отмечают в России и мире 19 мая

День пищевой революции появился в 2010 году по инициативе британского общественного движения «Гастрономическая революция», которое продвигает идеи здорового питания и осознанного потребления. Организаторы праздника считают, что чем больше люди готовят еду самостоятельно и тщательно следят за качеством ингредиентов, тем лучше это сказывается на их здоровье и экологии нашей планеты. В этот день устраиваются гастрономические акции, в которых участвуют домохозяйки, шеф-повара и активисты здорового питания.