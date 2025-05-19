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День кубика Рубика и День пищевой революции: какие праздники отмечают в России и мире 19 мая

19 мая в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День кубика Рубика, День пищевой революции и День ландыша.

19 мая в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День кубика Рубика, День пищевой революции и День ландыша.

День кубика Рубика.

Дата 19 мая выбрана для Дня кубика Рубика потому, что именно в этот день в 1974 году венгерский архитектор Эрно Рубик представил миру свое изобретение. В этот праздник принято пытаться собрать кубик Рубика, а также узнавать интересные факты о нем.

День пищевой революции.

День пищевой революции появился в 2010 году по инициативе британского общественного движения «Гастрономическая революция», которое продвигает идеи здорового питания и осознанного потребления. Организаторы праздника считают, что чем больше люди готовят еду самостоятельно и тщательно следят за качеством ингредиентов, тем лучше это сказывается на их здоровье и экологии нашей планеты. В этот день устраиваются гастрономические акции, в которых участвуют домохозяйки, шеф-повара и активисты здорового питания.

День ландыша.

В России День ландыша отмечается 19 мая. В эту дату организуются тематические фестивали и творческие выставки. Многие люди дарят друг другу цветочные композиции из ландышей или маленькие букеты. Также принято узнавать различные интересные факты об этих цветах.