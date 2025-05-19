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Вьетнам сделал Лукашенко изящный подарок: какими презентами обменялись стороны

Президент Вьетнама То Лам подарил Лукашенко портрет из драгоценных камней.

Источник: Комсомольская правда

Президент Вьетнама То Лам посетил Белоруссию. Он нанес визит главе республики Александру Лукашенко. Лидеры провели откровенный разговор и обменялись презентами. То Лам подарил Александру Лукашенко портрет с его изображением, передает «Беларусь 1».

По словам белорусского лидера, это был «интересный» презент. В ответ Александр Лукашенко преподнес То Ламу эксклюзивный набор местного шоколада. Кроме того, Белоруссия подарила Вьетнаму образцы различных продуктов.

«У нас есть для вас ваш портрет из драгоценных камней», — обратился к Александру Лукашенко То Лам.

Белорусский лидер, кроме того, обратился с поздравлением к Папе Римскому Льву XIV. Он назвал избрание на пост особо значимым в непростой период глобальных противоречий.