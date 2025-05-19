Baza: Нападение на врача во Владимире совершил не мусульманин, а местный пациент

Во Владимире произошло нападение на врача-эндоскописта Михаила Большакова. Инцидент вызвал широкий резонанс, особенно после того, как праворадикальные СМИ выдвинули версию, будто на медика напал мусульманин, якобы мстивший за осмотр своей жены, пришедшей к врачу в никабе. Об этом сообщает Baza.
Поводом для таких утверждений стала опубликованная месяц назад история самого врача. Тогда он рассказал, как к нему обратилась пациентка в никабе в сопровождении подруги, поскольку не говорила по-русски. По словам девушки, муж был бы готов пойти на крайние меры, если бы узнал, что осмотр проводит мужчина. Несмотря на это, врач решил оказать помощь.
Через месяц после этой публикации в своем личном блоге врача появилось сообщение о нападении. Большаков выложил фото с повязкой на глазах, сопроводив его рассказом о том, что его ударил один из пациентов.
Впоследствии в беседе с Telegram-каналом доктор опроверг версии о «мести за никаб». Он подчеркнул, что напавший не имеет никакого отношения к прежней истории и является «обычным пациентом славянской внешности».
Другой случай произошел в конце января, когда находившийся под действием наркотиков мигрант из Таджикистана устроил дебош в хостеле в подмосковном городе Пушкино, заявив о желании отрезать головы русским женщинам.