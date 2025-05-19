Baza: Нападение на врача во Владимире совершил не мусульманин, а местный пациент

Поводом для таких утверждений стала опубликованная месяц назад история самого врача. Тогда он рассказал, как к нему обратилась пациентка в никабе в сопровождении подруги, поскольку не говорила по-русски. По словам девушки, муж был бы готов пойти на крайние меры, если бы узнал, что осмотр проводит мужчина. Несмотря на это, врач решил оказать помощь.