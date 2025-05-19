Во втором туре выборов президента Румынии лидирует Никушор Дан

Согласно данным Центризбиркома Румынии, после подсчета 98,02% голосов действующий мэр Бухареста Никушор Дан побеждает во втором туре президентских выборов, набрав 54,28% голосов избирателей.
На втором месте с результатом 45,72% голосов находится председатель оппозиционного «Альянса за объединение румын» (AUR) Джордже Симион.
Во втором туре президентских выборов, состоявшемся в воскресенье 18 мая, Румыния определила своего нового лидера. Напомним, что в первом туре голосования 4 мая Джордже Симион и Никушор Дан получили 41% и 21% голосов избирателей соответственно.
Ранее сооснователь Telegram Павел Дуров сообщил о попытке влияния на предвыборный процесс в Румынии. По его словам, представители западноевропейского государства требовали от администрации мессенджера ограничить распространение консервативных мнений накануне президентских выборов.