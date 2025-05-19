Во втором туре выборов президента Румынии лидирует Никушор Дан

Во втором туре президентских выборов, состоявшемся в воскресенье 18 мая, Румыния определила своего нового лидера. Напомним, что в первом туре голосования 4 мая Джордже Симион и Никушор Дан получили 41% и 21% голосов избирателей соответственно.