Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во втором туре выборов президента Румынии лидирует Никушор Дан

По итогам второго тура президентских выборов в Румынии лидирует мэр Бухареста Дан.

Источник: Комсомольская правда

Согласно данным Центризбиркома Румынии, после подсчета 98,02% голосов действующий мэр Бухареста Никушор Дан побеждает во втором туре президентских выборов, набрав 54,28% голосов избирателей.

На втором месте с результатом 45,72% голосов находится председатель оппозиционного «Альянса за объединение румын» (AUR) Джордже Симион.

Во втором туре президентских выборов, состоявшемся в воскресенье 18 мая, Румыния определила своего нового лидера. Напомним, что в первом туре голосования 4 мая Джордже Симион и Никушор Дан получили 41% и 21% голосов избирателей соответственно.

Ранее сооснователь Telegram Павел Дуров сообщил о попытке влияния на предвыборный процесс в Румынии. По его словам, представители западноевропейского государства требовали от администрации мессенджера ограничить распространение консервативных мнений накануне президентских выборов.