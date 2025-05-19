С 1 июня сделают прибавки к пенсиям. Кто станет получать больше и на сколько

Кстати, в Социальном фонде России информируют людей о будущей пенсии. Работает сервис проактивных уведомлений. В личных кабинетах на портале госуслуг можно увидеть данные о своём стаже, количестве пенсионных коэффициентов, рассчитанном размере пенсии и сумме пенсионных накоплений. Уведомления автоматически отправляются мужчинам с 45 лет и женщинам с 40. После этого обновлённая информация поступает раз в три года. Если человек не зарегистрирован на госуслугах, то он может получить сведения о своей будущей пенсии в клиентских службах фонда.