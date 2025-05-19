В России хотят ввести новые льготы для участников СВО

«Наше общество должно консолидированно высказать позицию о праве власти на ежемесячное выделение этим людям средств пожизненно, ну хотя бы в размере прожиточного минимума (на сегодня он составляет около 20 тыс. рублей. — “Известия”). У нас даже пенсионеры больше получают, но и этих денег тоже недостаточно», — заявила Останина в разговоре с «Известиями». Также парламентарий предлагает снизить пенсионный возраст для участников СВО: для женщин до 55 лет, а для мужчин — до 60, то есть вернуть прежние параметры, действовавшие до 2018 года.