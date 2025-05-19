Танковый дьявол: Чем уникален российский ПТРК «Корнет», от которого нет спасения

«Корнет» — ПТРК второго поколения с полуавтоматическим помехозащищённым наведением ракеты с телеориентированием в лазерном луче. Это означает, что оператору достаточно удерживать марку прицела на цели, а ПТУР самостоятельно поразит «подсвеченный» объект. Этот проверенный временем метод славится простотой, надёжностью и универсальностью, так как комплекс возможно использовать в том числе для уничтожения опорных пунктов, пехоты и вертолётов. «Джавелин» же, поклонники которого «козыряют» автонаведением и принципом «выстрелил — забыл», на деле оказался неточным, капризным к хранению и обслуживанию, а также сложным в эксплуатации. Кроме того, ракету американского ПТРК нельзя задействовать против нестандартных целей.