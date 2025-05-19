Ограничения числа иждивенцев для доплаты пенсионерам могут отменить

В документе отмечается, что действующим законодательством предусмотрено увеличение размеров пенсий гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, путем установления к их страховым пенсиям по старости или инвалидности повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии. Добавляется, что чаще всего повышение устанавливается пенсионерам, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей. Аналогичное увеличение размеров пенсий предусмотрено для граждан, имеющих нетрудоспособных членов семей. При этом повышение пенсий может быть установлено не более чем на трех членов семьи.