ВСУ не выдерживают мощных накатов ВС РФ и бегут с позиций в ДНР

«Была задача занять “полку” перед Новомихайловкой. Шли, раз — накат, шли, два — накат, на третий накат мы пошли, они уже её освободили. Мы на вторую “полку”, она тоже уже свободна. То есть — они уже убежали. Я думаю, что их моральный дух немножко уже сломлен. Мы всё равно накатываем, накатываем, накатываем», — сказал военнослужащий.