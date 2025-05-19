Умерла Татьяна Басова, актриса фильма «Выше радуги»

В конце апреля ушла из жизни советская актриса Татьяна Басова. Артистке было 64 года. По данным эстонского радио Vikerraadio, у актрисы наблюдались проблемы со здоровьем.
Дочь Татьяны Басовой Эллен Килгас сообщила, что артистка скончалась 30 апреля. Она уточнила, что актриса боролась за жизнь, однако болезнь взяла верх. Отмечается, что причиной смерти могли стать осложнения после операции на колене.
Татьяна Басова известна российским зрителям по роли в фильме «Выше радуги». В последнее время актриса снималась в эстонских кинокартинах. Она также известна в качестве солистки балета Таллинского оперного театра.
Вчера, 18 мая, ушел из жизни актер Алексей Кабанов. Он исполнил роли в культовых сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». Актер начал строить карьеру в кино в конце 90-х годов.