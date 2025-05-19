Умерла Татьяна Басова, актриса фильма «Выше радуги»

Дочь Татьяны Басовой Эллен Килгас сообщила, что артистка скончалась 30 апреля. Она уточнила, что актриса боролась за жизнь, однако болезнь взяла верх. Отмечается, что причиной смерти могли стать осложнения после операции на колене.