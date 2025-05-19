Степашин рассказал, когда закончится активная фаза украинского конфликта

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после разговора с российским лидером Путиным у него состоится беседа с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран — членов Североатлантического альянса. Глава Белого дома выразил надежду на то, что после этого стороны достигнут прекращения огня. Рубио также заявил что американский Конгресс может в ближайшее время ужесточить антироссийские санкции, если не будет наблюдаться прогресс в переговорах по Украине.