Президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин выразил мнение, что активная стадия конфликта на Украине завершится в 2025 году.
— Я очень рассчитываю на то, что в 2025 году активная фаза (конфликта — прим. «ВМ») закончится. К этому все и идет, — сказал Степашин.
Он также допустил, что ситуацию могла бы изменить личная встреча президентов США и России — Дональда Трампа и Владимира Путина.
По словам Степашина, Украина не сможет продолжать боевые действия без американской поддержки, включая военную помощь и разведданные. Он отметил, что при прекращении такой поддержки конфликт мог бы завершиться за два-три месяца, передают «Аргументы и факты».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после разговора с российским лидером Путиным у него состоится беседа с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран — членов Североатлантического альянса. Глава Белого дома выразил надежду на то, что после этого стороны достигнут прекращения огня. Рубио также заявил что американский Конгресс может в ближайшее время ужесточить антироссийские санкции, если не будет наблюдаться прогресс в переговорах по Украине.