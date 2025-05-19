Трамп отреагировал на сообщения о диагностированном у Байдена раке

О болезни Байдена стало известно вечером 18 мая: в СМИ написали, что у Джо Байдена выявлена агрессивная форма рака предстательной железы. В настоящее время он совместно с семьей консультируется с медиками по поводу возможных методов лечения. Согласно заявлению пресс-секретаря, опухоль оценивается по шкале Глисона в 9 баллов (5 группа), при этом метастазы распространились на костную ткань.