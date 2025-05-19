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Трамп отреагировал на сообщения о диагностированном у Байдена раке

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление по поводу известий о диагнозе онкологического заболевания у экс-лидера Штатов Джо Байдена. В своем личном блоге в понедельник, 19 мая, он пожелал своему предшественнику скорейшего выздоровления.

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление по поводу известий о диагнозе онкологического заболевания у экс-лидера Штатов Джо Байдена. В своем личном блоге в понедельник, 19 мая, он пожелал своему предшественнику скорейшего выздоровления.

— Меланья (первая леди США — прим. «ВМ») и я опечалены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые и наилучшие пожелания Джилл (бывшая первая леди — прим. «ВМ») и семье, а Джо желаем скорейшего и успешного выздоровления, — написал Трамп.

О болезни Байдена стало известно вечером 18 мая: в СМИ написали, что у Джо Байдена выявлена агрессивная форма рака предстательной железы. В настоящее время он совместно с семьей консультируется с медиками по поводу возможных методов лечения. Согласно заявлению пресс-секретаря, опухоль оценивается по шкале Глисона в 9 баллов (5 группа), при этом метастазы распространились на костную ткань.

Еще 13 мая у Байдена в предстательной железе был выявлен небольшой узелок. Тогда в коротком заявлении уточнялось, что данная находка «требовала дальнейшего обследования».