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Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления

Трамп опечален новостями о диагностированном раке у Байдена.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сообщение с пожеланиями быстрого выздоровления бывшему главе Белого дома Джо Байдену после выявления у него диагноза рак простаты.

«Мы с Меланией [супруга Трампа] опечалены недавним медицинским диагнозом Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые пожелания [супруге экс-президента] Джилл и его семье и желаем Джо скорейшего и успешного выздоровления», — написал американский лидер.

Сейчас Байдену 82 года. Весной 2023 года он был прооперирован для удаления злокачественного новообразования на коже.

Ранее представители Байдена сообщили, что у экс-президента США выявлена агрессивная форма рака простаты. Данная форма онкологического заболевания хорошо реагирует на гормонотерапию, обеспечивая высокий уровень контроля над патологическим процессом.