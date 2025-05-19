Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сообщение с пожеланиями быстрого выздоровления бывшему главе Белого дома Джо Байдену после выявления у него диагноза рак простаты.
«Мы с Меланией [супруга Трампа] опечалены недавним медицинским диагнозом Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые пожелания [супруге экс-президента] Джилл и его семье и желаем Джо скорейшего и успешного выздоровления», — написал американский лидер.
Сейчас Байдену 82 года. Весной 2023 года он был прооперирован для удаления злокачественного новообразования на коже.
Ранее представители Байдена сообщили, что у экс-президента США выявлена агрессивная форма рака простаты. Данная форма онкологического заболевания хорошо реагирует на гормонотерапию, обеспечивая высокий уровень контроля над патологическим процессом.