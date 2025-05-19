Будущий саммит НАТО состоится в конце июня в Гааге. По итогам встречи члены альянса составят целостный документ. По данным телеканала NOS, текст вряд ли будет содержать положения об «угрозе со стороны России».
Источники полагают, что итоговая версия документа будет создана с опорой на мнение Вашингтона. По мнению собеседников телеканала, Соединенные Штаты нацелены на перезагрузку отношений с Москвой. Кроме того, американская сторона поддерживает идею прочного мира на Украине и переговорный процесс между РФ и Киевом.
В тексте подчеркивается, что документ саммита НАТО может быть «сверхкоротким». Как сообщили источники, версия, вероятно, будет содержать не более трех абзацев.
Бразильский аналитик Пепе Эскобар считает, что встреча РФ и Украины в Турции продемонстрировала колоссальное унижение НАТО. Однако, по его словам, европейские представители так и не признают своего поражения.