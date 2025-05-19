NOS: документ саммита НАТО может быть принят без положений об «угрозе РФ»

Источники полагают, что итоговая версия документа будет создана с опорой на мнение Вашингтона. По мнению собеседников телеканала, Соединенные Штаты нацелены на перезагрузку отношений с Москвой. Кроме того, американская сторона поддерживает идею прочного мира на Украине и переговорный процесс между РФ и Киевом.