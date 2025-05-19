В Госдуму внесут проект о бесплатной парковке для многодетных семей

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается закрепить за многодетными семьями право на два бесплатных парковочных места для автомобилей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Предлагается закрепить на федеральном уровне право многодетных семей на два бесплатных парковочных места для транспортных средств, зарегистрированных на многодетных родителей», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
В документах отмечается, что в настоящее время бесплатная парковка для многодетных существует только в 37 российский регионах, кроме того, условия для нее везде разные. В случае принятия данного законопроекта, льгота будет федеральной.
«Многодетные родители часто разрываются между делами. Папа везет сына в школу, мама — дочек в поликлинику или на кружки. Если за каждую парковку приходится платить, это бьет по семейному бюджету», — сказал Гусев РИА Новости.
Он уточнил, что проектом предлагается убрать эту нагрузку, дав семьям два бесплатных места. По его словам, так родители смогут гибко планировать поездки, не думая о лишних расходах.
Депутат Госдумы отметил, что воспитывать нескольких детей непросто, и такие меры помогут сэкономить и деньги, и нервы.
«К тому же, это шаг к поддержке семейных ценностей и росту рождаемости, о чем не раз говорил президент России Владимир Путин. Когда закон примут, многодетные семьи по всей стране получат еще одну полезную льготу. Она сделает их жизнь чуть проще и комфортнее», — заключил Гусев.