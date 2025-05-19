В Госдуму внесут проект о бесплатной парковке для многодетных семей

«К тому же, это шаг к поддержке семейных ценностей и росту рождаемости, о чем не раз говорил президент России Владимир Путин. Когда закон примут, многодетные семьи по всей стране получат еще одну полезную льготу. Она сделает их жизнь чуть проще и комфортнее», — заключил Гусев.