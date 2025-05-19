Россия заняла второе место в рейтинге по доступности газа для населения

По данным экспертов, в 2025 году Европа может столкнуться с дефицитом газа из-за прекращения транзита российского топлива через Украину и усиления санкций против российского СПГ. Это может привести к росту спроса на американский сжиженный газ, однако его объемов может оказаться недостаточно.