Россия занимает второе место после Казахстана в рейтинге стран Европы по доступности природного газа для населения за 2024 год, замыкает список Молдавия. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.
По данным экспертов, в 2025 году Европа может столкнуться с дефицитом газа из-за прекращения транзита российского топлива через Украину и усиления санкций против российского СПГ. Это может привести к росту спроса на американский сжиженный газ, однако его объемов может оказаться недостаточно.
На фоне глобальных изменений Россия по-прежнему остается одним из крупнейших поставщиков доступного газа для населения. В рейтинге стран с наиболее выгодными ценами на газ для граждан РФ заняла второе место после Ирана.
Ожидается, что в 2025 году тарифы на газ в России немного вырастут, однако благодаря росту доходов доступность ресурса для населения останется прежней. Отмечается, что приведенные оценки — усредненные и могут отличаться в зависимости от региона, потребления и уровня дохода, передает агентство.
Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель раскритиковала заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца и экономическую политику немецкого правительства. Политик выступила в пользу возобновления поставок российского газа и работы атомных электростанций.