В Пироговском университете синтезировали лекарство от болезни Паркинсона

Там уточнили, что все началось с неожиданного результата в ходе рутинного лабораторного эксперимента. В реакционной смеси, помимо ожидаемого продукта, появились сигналы неизвестного соединения. Сначала ученые решили, что имеют дело с артефактом, однако при повторении эксперимента результат воспроизвелся, и исследователи решили пойти до конца.