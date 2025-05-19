В Пироговском университете синтезировали лекарство от болезни Паркинсона

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В Институте фармации и медицинской химии Пироговского университета синтезировали уникальный класс соединений для лечения болезни Паркинсона, сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения.
«Исследователи Института впервые синтезировали новый класс органических соединений, не имеющий в настоящее время аналогов. Эти молекулы не только уникальны по структуре, но и обладают перспективной биологической активностью, открывая дорогу к созданию инновационного лекарства для лечения болезни Паркинсона», — рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что все началось с неожиданного результата в ходе рутинного лабораторного эксперимента. В реакционной смеси, помимо ожидаемого продукта, появились сигналы неизвестного соединения. Сначала ученые решили, что имеют дело с артефактом, однако при повторении эксперимента результат воспроизвелся, и исследователи решили пойти до конца.
«С использованием метода ядерного магнитного резонанса и рентгеноструктурного анализа, команда точно установила структуру новой молекулы. Впоследствии удалось разработать универсальную методику, которая позволила синтезировать более 30 производных этого соединения с различными функциональными группами», — сообщили в университете.
Созданные соединения показали выраженную активность на всех этапах испытаний — от компьютерного моделирования до исследований на клетках и лабораторных животных, уточнили в пресс-службе. Одно из соединений оказалось особенно перспективным: оно заметно улучшало состояние животных в модели болезни Паркинсона.
«Важно подчеркнуть, что речь пока не идет о готовом лекарственном препарате. Однако найденная молекула способна лечь в основу будущего инновационного лекарства, обладающего принципиально новым механизмом действия. В настоящее время команда работает над расшифровкой молекулярных механизмов взаимодействия соединения с дофаминовыми рецепторами и другими вероятными биомишенями», — пояснили в учебном заведении.
По словам профессора Вадима Негребецкого, под чьим руководством было совершено научное открытие, в течение ближайших двух-трех лет можно ожидать завершения доклинических испытаний, после этого можно будет ставить вопрос о начале клинических исследований.
«Это станет следующим шагом на пути к созданию инновационного препарата, способного изменить подход к лечению болезни Паркинсона», — добавили в Пироговском университете.