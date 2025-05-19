Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Sky News: Мирные переговоры приведут Украину к разделу между Россией и США

Мирные переговоры ведут Украину к разделу страны Трампом и Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Британский аналитик в области обороны Майкл Кларк в беседе с Sky News высказал мнение, что текущие мирные переговоры могут привести к фактическому разделу Украины между американским и российским лидерами. По его оценке, Дональд Трамп и Владимир Путин через дипломатические каналы определяют сферы влияния в украинском вопросе.

«В дипломатии это называется разделением на части. Еще не дошло до этого, может, и не дойдет, но это путь, по которому мы идем», — сказал Кларк.

По его словам, Киеву приходится адаптироваться к якобы несправедливой, по его мнению, реальности, где судьбоносные решения о мире и границах принимаются без учета позиции украинской стороны.

Ранее о разделе Украины говорил и специальный представитель президента США Дональда Трампа генерал Кит Келлог. По его словам, страну следует разделить по образцу послевоенного Берлина.