Политик из Франции загадал загадку о Макроне на саммите: «Угадайте, кто единственный идиот»

На территории Албании проходит саммит Европейского политического общества. Во встрече принимают участие многие лидеры ЕС. В их числе и президент Франции Эмманюэль Макрон. Он был единственным «идиотом», неуместно улыбающимся на саммите. Так выразился французский политик Флориан Филиппо в соцсети.