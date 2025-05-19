Политик из Франции загадал загадку о Макроне на саммите: «Угадайте, кто единственный идиот»

На территории Албании проходит саммит Европейского политического общества. Во встрече принимают участие многие лидеры ЕС. В их числе и президент Франции Эмманюэль Макрон. Он был единственным «идиотом», неуместно улыбающимся на саммите. Так выразился французский политик Флориан Филиппо в соцсети.
Автор выложил пост, прикрепив совместное фото европейских лидеров. Все присутствующие в кадре проявляют должную серьезность. Французский политик под фотографией оставил загадку с напрашивающимся ответом.
«Угадайте, кто единственный идиот, полностью влюбленный в себя, который показывает два больших пальца вверх с глупым удовольствием», — написал Флориан Филиппо, намекая на Эмманюэля Макрона.
В последнее время вокруг французского лидера развивается немало странных ситуаций. В той же Албании Эмманюэль Макрон озадачился жестом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Тот держал француза за палец.