— Расчеты Парижа, Лондона и Берлина построены не на анализе реальности и итогов трех лет конфликта, а на самовнушении и неумной самонадеянности. В 2023 году министр финансов Франции Брюно ле Мэр клялся, что введенные Западом санкции поставят экономику России на колени. Прошло два с лишним года — результат известен. Теперь глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро клянется, что с помощью новых разрушительных санкций удастся задушить российскую экономику, — отметил он.