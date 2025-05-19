Член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Европа вновь повторяет ошибку, рассчитывая с помощью очередного пакета санкций ослабить Россию.
— Расчеты Парижа, Лондона и Берлина построены не на анализе реальности и итогов трех лет конфликта, а на самовнушении и неумной самонадеянности. В 2023 году министр финансов Франции Брюно ле Мэр клялся, что введенные Западом санкции поставят экономику России на колени. Прошло два с лишним года — результат известен. Теперь глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро клянется, что с помощью новых разрушительных санкций удастся задушить российскую экономику, — отметил он.
Он подчеркнул, что подобные меры вредят прежде всего самим европейским государствам. В качестве примера сенатор привёл Францию и Великобританию, которые ранее входили в пятёрку сильнейших экономик мира, но теперь едва удерживаются в первой десятке.
Как написал Пушков в своем Telegram-канале, Европа проявляет настойчивость лишь в одном — в стремлении постоянно наступать на одни и те же грабли.
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Риме обсудил с ним необходимость усиления давления на Россию для урегулирования военного конфликта.