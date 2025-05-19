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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 19 мая 2025

+16 градусов ожидается в Иркутске 19 мая.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 19 мая 2025 обещает переменную облачность, без существенных осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +14…+16 градусов, ночью похолодает до +4…+6. Ветер 4−9 м/с.

Погода в Иркутске 19 мая 2025.

— Переменная облачность, местами небольшие дожди, ветер восточной четверти с переходом днем в южных и центральных районах на северо-западный, юго-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.

В Приангарье столбик термометра поднимется до +15…+20, местами +6…+11. Температура ночью +2…+7, при прояснении 0…-5, заморозки. Вот что обещает погода в Иркутске 19 мая 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что дачница из Братска устроила пожар, пострадали девять участков.