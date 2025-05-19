Как будут отдыхать летом дети в Костанайской области

Потратят на организацию летней кампании более 264 миллионов тенге из различных источников: 232,9 млн тенге — из местного бюджета, свыше 10 млн — спонсорская помощь, 10,7 млн — средства профсоюзов и 10,8 млн — родительские взносы.
Особое внимание будет уделено детям из социально уязвимых категорий. На их оздоровление из местного бюджета планируется выделить порядка 167 млн тенге. Предполагается, что летним отдыхом будут охвачены 37 874 ребенка из 43 279 детей, относящихся к данной категории (87,5%).
Координировать мероприятия в регионе будет межведомственный штаб: в его состав вошли представители профильных ведомств и заместители акимов 20 регионов области.
На летний период в области будут работать 12 загородных лагерей — 9 государственных и 3 частных. Планируется оздоровление свыше 8 тысяч детей. В трех государственных лагерях — базе отдыха имени Бакирова, «Лесной сказке» и «Алтынгуль» — отдохнут воспитанники интернатных учреждений. В зависимости от возможностей лагерей планируется проведение от 3 до 6 смен. Открытие первого сезона запланировано на период с 9 по 18 июня. В летней кампании примут участие более 4 тысяч педагогов.
Благодаря проекту «QH Жаздық жолдама» благотворительного фонда «Қазақстан халқына» 246 сельских школьников бесплатно отдохнут в лагерях «Балдаурен» и «Болашак». Кроме того, 359 детей с особыми образовательными потребностями из 13 регионов области смогут пройти оздоровление в реабилитационном центре «Хатико» в рамках государственного социального заказа. На эти цели выделено 54,1 млн тенге.
Со 2 июня во всех школах области начнут работу 773 бесплатных пришкольных лагеря, которые охватят более 97 тысяч детей (91% учащихся 10−11 классов). Планируется проведение четырех смен.
Также предусмотрена деятельность летних площадок при учреждениях дополнительного образования. Так, в I-Qostanay с 2 июня по 15 августа будет работать летняя пришкольная площадка It-smart на государственном и русском языках. Для детей будут организованы тематические мероприятия и мастер-классы с использованием IT-направлений.