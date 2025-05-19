Как будут отдыхать летом дети в Костанайской области

На летний период в области будут работать 12 загородных лагерей — 9 государственных и 3 частных. Планируется оздоровление свыше 8 тысяч детей. В трех государственных лагерях — базе отдыха имени Бакирова, «Лесной сказке» и «Алтынгуль» — отдохнут воспитанники интернатных учреждений. В зависимости от возможностей лагерей планируется проведение от 3 до 6 смен. Открытие первого сезона запланировано на период с 9 по 18 июня. В летней кампании примут участие более 4 тысяч педагогов.