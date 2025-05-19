В Москве синтезировали лекарство от болезни Паркинсона

Уточняется, что одно из органических соединений испытали на животных. Ученые заметили хороший результат в модели лечения от болезни Паркинсона. Возможно, через несколько лет исследователи поставят вопрос о клинических испытаниях вещества на людях, отметили в пресс-службе.