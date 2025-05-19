В Москве синтезировали лекарство от болезни Паркинсона

Исследователи провели испытания.
Ученые в Москве на базе института фармации и медицинской химии Пироговского университета синтезировали лекарство от болезни Паркинсона. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
«Исследователи института впервые синтезировали новый класс органических соединений. Эти молекулы обладают перспективной биологической активностью, открывая дорогу к созданию инновационного лекарства для лечения болезни Паркинсона», — передает РИА Новости со ссылкой на представителей московского вуза.
Уточняется, что одно из органических соединений испытали на животных. Ученые заметили хороший результат в модели лечения от болезни Паркинсона. Возможно, через несколько лет исследователи поставят вопрос о клинических испытаниях вещества на людях, отметили в пресс-службе.
Ранее профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета Галина Идова заявила, что развитие болезни Паркинсона можно затормозить, если начать действовать на ранней стадии. В ходе исследования выяснилось, что на болезнь можно воздействовать, сняв мозговое воспаление, передает RT.