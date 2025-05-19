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Многодетные родители могут получить право на бесплатные парковочные места: об инициативе

В ГД внесут проект о предоставлении двух бесплатных парковочных мест многодетным.

Источник: Комсомольская правда

В России продолжают активно поддерживать программы, нацеленные на помощь многодетным родителям. Так, представители этой категории могут получить право на два бесплатных парковочных места. С соответствующей инициативой выступил депутат Дмитрий Гусев, цитирует РИА Новости.

Законопроект вскоре внесут на рассмотрение в Госдуму. Согласно тексту документа, сейчас бесплатная парковка существует лишь в 37 областях страны. При этом, каждый регион сам устанавливает дополнительные условия. Депутат планирует распространить льготу на все области.

«Многодетные родители часто разрываются между делами. Папа везет сына в школу, мама — дочек в поликлинику или на кружки. Если за каждую парковку приходится платить, это бьет по семейному бюджету», — уточнил Дмитрий Гусев.

В ГД также считают, что необходимо снизить ставку НДС до 15% с прежних 20%. На базовые продукты питания предлагается вовсе обнулить процент.