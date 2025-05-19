Многодетные родители могут получить право на бесплатные парковочные места: об инициативе

Законопроект вскоре внесут на рассмотрение в Госдуму. Согласно тексту документа, сейчас бесплатная парковка существует лишь в 37 областях страны. При этом, каждый регион сам устанавливает дополнительные условия. Депутат планирует распространить льготу на все области.