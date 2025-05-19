Стармер провел переговоры по Украине с четырьмя мировыми лидерами: вот о чем они говорили

Уточняется, перед запланированными переговорами Трампа с Владимиром Путиным 19 мая западные руководители согласовали позицию по ключевым вопросам. В ходе консультаций они подчеркнули важность немедленного прекращения боевых действий и призвали российскую сторону к конструктивному участию в мирном процессе. Параллельно участники переговоров обозначили возможность ужесточения санкционного давления в случае, если Москва «откажется серьезно вести переговоры о прекращении огня и мире».