Стармер провел переговоры по Украине с четырьмя мировыми лидерами: вот о чем они говорили

В воскресенье британский премьер Кир Стармер провел серию телефонных переговоров с ключевыми западными лидерами, включая американского президента Дональда Трампа, французского лидера Эмманюэля Макрона, немецкого канцлера Фридриха Мерца и итальянского премьера Джорджу Мелони. Центральной темой обсуждения стала ситуация вокруг украинского конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источник на Даунинг-стрит, 10.
Уточняется, перед запланированными переговорами Трампа с Владимиром Путиным 19 мая западные руководители согласовали позицию по ключевым вопросам. В ходе консультаций они подчеркнули важность немедленного прекращения боевых действий и призвали российскую сторону к конструктивному участию в мирном процессе. Параллельно участники переговоров обозначили возможность ужесточения санкционного давления в случае, если Москва «откажется серьезно вести переговоры о прекращении огня и мире».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа уже готовится.
При этом после диалога с российским лидером Трамп созвонится с киевским главарем Владимиром Зеленским.