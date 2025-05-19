Россияне могут получить 100 тысяч рублей на газификацию

«Кроме того, регионы могут дополнять этот перечень. В некоторых субъектах РФ на такую же льготу могут рассчитывать труженики тыла, ветераны труда, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие от ее последствий, а также лица, пострадавшие от фашизма, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, неработающие пенсионеры, получающие пенсию по старости. К таким категориям граждан также могут быть отнесены мобилизованные, военнослужащие и добровольцы, принимающие участие в СВО», — добавил Кошелев.