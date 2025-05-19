Россияне могут получить 100 тысяч рублей на газификацию

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Государство предоставляет отдельным льготным категориям граждан РФ субсидию в размере 100 тысяч рублей на приобретение и установку газового оборудования, а также на строительство газовой сети до жилого помещения, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
«С 2023 года государство компенсирует отдельным льготным категориям граждан часть расходов на приобретение и установку необходимого оборудования, а также на строительство газовой сети до жилого помещения. На эти цели предоставляется субсидия в размере не менее 100 тысяч рублей. Стоит отметить, что данная сумма может быть увеличена за счет бюджета субъекта РФ», — сказал Кошелев.
По словам парламентария, направить средства можно на проведение работ внутри участка: оплату проекта, проведение строительно-монтажных работ в границах участка и внутридомовых сетях, а также покупку газового оборудования и приборов учета.
Он добавил, что такая поддержка может быть оказана 13 категориям граждан: участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших и умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, многодетным семьям, малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми.
«Кроме того, регионы могут дополнять этот перечень. В некоторых субъектах РФ на такую же льготу могут рассчитывать труженики тыла, ветераны труда, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие от ее последствий, а также лица, пострадавшие от фашизма, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, неработающие пенсионеры, получающие пенсию по старости. К таким категориям граждан также могут быть отнесены мобилизованные, военнослужащие и добровольцы, принимающие участие в СВО», — добавил Кошелев.
Он пояснил, что для того, чтобы получить субсидию на льготное подключение газа необходимо подать заявление через местный орган социальной защиты или через портал «Госуслуги», а также предоставить необходимые документы: паспорт, правоустанавливающие документы на собственность, справку о составе семьи и документы, подтверждающие льготный статус, проектно-сметную или договорную документацию на газификацию. Далее необходимо дождаться рассмотрения, а после завершения проверки документов субсидия будет направлена на оплату подключения газа.