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Землетрясение произошло в Бурятии вечером 18 мая

Подземные толчки ощущались северо-западнее села Ташир.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Землетрясение произошло вечером 18 мая 2025 года в Бурятии. Как сообщили КП-Иркутск в Единой геофизической службе, сибиряки почувствовали подземные толчки около 18:03. Эпицентр сейсмособытия находился в 29 километрах северо-западнее села Ташир.

К счастью, землетрясение не принесло никаких разрушений — все объекты работают в штатном режиме. Единственное, что могли почувствовать местные жители — небольшую тряску. Вполне возможно, что упали книги с полок.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в социальных сетях набирает популярность видео покосившегося на мосту грузовика. ДТП произошло на старом мосту через реку в Бурятии. По всей видимости, во время движения машину повело и правые колеса съехали с досок.