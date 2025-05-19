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Стармер обсудил Украину в разговоре с Трампом, Макроном, Мерцем и Мелони

Они обсуждали «необходимость безусловного прекращения огня».

Источник: Аргументы и факты

Британский премьер-министр Кир Стармер в ходе телефонной беседы с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, французским лидером Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и итальянским премьер-министром Джорджей Мелони ситуацию на Украине.

Об этом сообщает Reuters, агентство ссылает на информацию, полученную от представителя канцелярии премьер-министра Британии.

В публикации сказано, что накануне разговора Трампа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным они обсуждали «необходимость безусловного прекращения огня», а также призвали РФ «серьёзно воспринимать мирные переговоры».

Кроме того, Стармер, Трамп, Макрон, Мерц и Мелони заявили о готовности ввести очередные санкции против РФ в том случае, если российская сторона «откажется серьёзно вести переговоры о прекращении огня и мире».

Напомним, Трамп заявил, что планирует провести телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в понедельник.

Ранее сообщалось, что Мерц намерен поговорить с Трампом перед его возможной беседой с Путиным.