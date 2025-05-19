Стармер обсудил Украину в разговоре с Трампом, Макроном, Мерцем и Мелони

Британский премьер-министр Кир Стармер в ходе телефонной беседы с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, французским лидером Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и итальянским премьер-министром Джорджей Мелони ситуацию на Украине.
Об этом сообщает Reuters, агентство ссылает на информацию, полученную от представителя канцелярии премьер-министра Британии.
В публикации сказано, что накануне разговора Трампа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным они обсуждали «необходимость безусловного прекращения огня», а также призвали РФ «серьёзно воспринимать мирные переговоры».
Кроме того, Стармер, Трамп, Макрон, Мерц и Мелони заявили о готовности ввести очередные санкции против РФ в том случае, если российская сторона «откажется серьёзно вести переговоры о прекращении огня и мире».
Напомним, Трамп заявил, что планирует провести телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в понедельник.
Ранее сообщалось, что Мерц намерен поговорить с Трампом перед его возможной беседой с Путиным.